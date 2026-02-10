ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は10日、12Rで優勝戦が行われ、新田雄史（40＝三重）が2コースから差して1着。昨年6月12日の桐生69周年記念以来となる通算5回目のG1制覇となった。一方、1号艇の前田滉（25＝愛知）はコンマプラス02のフライングで返還欠場。発売額3億5393万4700円の約79.7％に当たる2億8197万6300円が返還された。レース直後のインタビューで新田は「（前田）滉くんをフライングさせて