春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、１番人気のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が重賞初制覇を飾った。短期免許で来日中のトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝は、１月１２日のシンザン記念（サンダーストラック）に続くＪＲＡ重賞２勝目。関東馬は２０１５年ルージュバック以来、１１年ぶりに勝利を挙げた。勝ちタイムは１分４８秒０。レース後、