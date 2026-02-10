プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが１０日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」の対戦カードを発表した。メインイベントの１５周年記念スペシャルタッグマッチでＳａｒｅｅｅは、彩羽匠との「スパークラッシュ」でスターダムのＩＷＧＰ女子王者・朱里とセンダイガールズの橋本千紘と対戦する。Ｓａｒｅｅｅは、ドリームタッグ対決に「最初はシングルマッチとか