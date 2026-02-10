パーソルホールディングスは、日本対がん協会が運営する乳がんをなくす「ほほえみ基金」へ寄付を行った。今回の寄付は、パーソルテンプスタッフを中心に、社内に設置した募金対応型自動販売機の売上の一部で、2021年4月から2025年12月までの4年8カ月分として70万850円が拠出された。左：日本対がん協会 常務理事 石田一郎氏、右：パーソルテンプスタッフ 代表取締役社長 木村和成氏ピンクリボン運動とは、乳がんの早期発見・適切な