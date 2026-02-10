【モデルプレス＝2026/02/10】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が、9日放送のTBS系「日本くらべてみたら」（よる7時〜）に出演。夫でタレントの大倉士門とのお財布事情を明かした。【写真】27歳美人タレント、“夫と密着”マタニティマーク持った妊娠報告ショット◆みちょぱ、夫婦のパワーバランス明かすこの日のスタジオトークで、女優の上白石萌音は「みちょぱさんのところ（の夫婦関係）は、どういったパワーバランス？」と