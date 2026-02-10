三重県四日市市で飲食店の元従業員を暴行し死なせたとされる男2人に、検察側は懲役10年を求刑しました。 起訴状などによりますと、元飲食店経営の今村健一郎被告(44)と元飲食店従業員・丹羽正和被告(43)は2024年2月、元従業員の尾谷純一さん(当時53歳)に暴行を加えて死亡させた傷害致死などの罪に問われています。 10日の裁判で、検察側は「人を人として扱わない卑劣な犯行」などとして、2人に懲役10年を求刑しました