日本の女優・眞嶋優が本格的な韓国進出に乗り出す。韓国の芸能事務所ESteemは2月10日、眞嶋優と専属契約を締結したと発表した。【画像】眞嶋優が被害？ 韓国サッカーバラエティで“やらせ”疑惑今回の契約は、単なる海外アーティストの獲得にとどまらず、スポーツやバラエティを通じて証明された眞嶋優のスター性を、韓国のエンターテインメント市場で本格的に拡張していくというシグナルと受け止められている。眞嶋優は、SBSの人