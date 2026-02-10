児島警察署 岡山県倉敷市の建設会社に架空の工事の設計などの請負代金を支払わせて損害を与えたとして、この会社の元役員の男ら3人が10日、会社法違反（特別背任）の疑いで再逮捕されました。 再逮捕されたのは、住居不定の会社役員の男（51）と仙台市の会社役員の男（48）、住居不定の会社員の男（57）の3人です。 警察によりますと、3人は共謀し、男（51）が役員を務めていた倉敷市の建設会社から、男（48）が役員で男