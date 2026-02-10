10日 正午ごろ、静岡･焼津市のスーパーマーケットで、万引きをした男を店員が呼び止めたところ、男が振り払いけがをさせ逃走しました。警察は、強盗致傷事件として、防犯カメラの画像を公開し、逃げた男の行方を追っています。警察によりますと、10日 正午ごろ、静岡･焼津市下江留にある｢マックスバリュグランリバー大井川店｣で、｢万引き犯が逃げた、従業員がケガをした」と、店舗関係者から警察に通報が