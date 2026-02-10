◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア決勝(大会4日目/現地9日)金メダル獲得の快挙を成し遂げた村瀬心椛選手が試合後のインタビューに応じました。日本人女性初のスノーボード競技金メダルという快挙となった村瀬選手。悲願の金メダルに「昔から夢見ていたこの大きな舞台、オリンピックで金メダルをとれたというのは今でも信じられないことですごいうれしいです」と喜びを語ります。決勝の2回目を