『テルマエ・ロマエ』などの人気作で知られる漫画家・随筆家のヤマザキマリ氏が9日、自身のインスタグラムを更新。日本時間7日早朝に行われた『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』（ミラノ・コルティナ五輪）開会式での“ある演出”について解説し、「なるほど！」「気になってたんです!!」「謎がとけてスッキリ」などと反響を呼んでいる。【写真】「気になってたんです!!」「謎がとけてスッキリ」ヤマザキマリ氏が解説した開