競泳で五輪３大会連続出場の瀬戸大也が１０日「いつも応援して下さる皆様へ」として自身のインスタグラムを更新。「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」とつづり、元飛び込み選手でタレント・馬淵優佳との離婚を報告した。「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です」とし、「皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守