石川県警察本部2024年元日の能登半島地震や同9月の豪雨で大きな被害が出た石川県の奥能登4市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）で、25年の窃盗犯認知件数が242件に上り、84件だった地震前年（23年）の2.9倍となったことが10日、県警のまとめで分かった。24年は178件で前年比2.1倍と急増。地震発生から2年目となる25年はさらに悪化した。県警は巡回や防犯カメラの増設など対策を強化する。県警によると、窃盗犯の内訳は住宅