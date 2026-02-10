シート打撃に登板した中日・桜井＝北谷即戦力右腕として期待される中日のドラフト2位新人、桜井（東北福祉大）が能力の片りんを見せた。10日、沖縄・北谷キャンプでシート打撃に登板し、打者6人と対戦して2奪三振。「楽しかった。課題も見つかって良かった」と前向きに話した。150キロを計測した直球で追い込み、ドラフト6位の花田（東洋大）をフォークボールで、福永はスライダーで三振に仕留めた。「調子の上がり下がりがな