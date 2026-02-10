俳優の吉沢亮さんが「第80回毎日映画コンクール」に登壇。映画『国宝』で主演俳優賞を受賞し、喜びのスピーチを行いました。 【写真を見る】【 吉沢亮 】「主演男優賞は皆様からいただくもの」感銘を受けた先輩・中井貴一の言葉を振り返り受賞に感謝吉沢さんは?本日はたくさんの『国宝』のスタッフの皆さんが受賞されていて、現場ぶりにお会いできたスタッフの方もいらして非常に嬉しかった?と、チームの再会を喜びました。