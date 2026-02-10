ＳＴＵ４８の１期生・石田千穂（２３）が１０日、東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙＯ−ＷＥＳＴで開催したコンサート「ＳＴＵ４８ＳＨＯＷＣＡＳＥＬＩＶＥ！１ｓｔ〜５ｔｈ」でグループからの卒業を発表した。卒業コンサートは５月３１日に東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯＤＯＭＥＣＩＴＹＨＡＬＬ）で開催する。石田は、最後のあいさつに差しかかると「私から皆さんにお伝えしたいことがあります」