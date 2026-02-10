中国物流購買連合会航空物流分会が2月9日に明らかにしたところによると、今年1月に全国で計22本の国際航空貨物航路が新たに開設され、毎週47便以上の往復便が増加しました。航路構成を見ると、欧州路線が9本、アジア路線が8本、北米路線が4本、アフリカ路線が1本です。貨物構造はクロスボーダー電子商取引貨物、電子製品、自動車部品、衣料品、生鮮食品、日用品が中心です。（提供/CRI）