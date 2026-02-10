育成4年目の西武・三浦大輝投手（25）が、西武から米メジャーのアストロズに移籍した今井達也投手（27）の金言を胸に刻み、不退転の決意で今季に臨んでいる。愛知・時習館高、中京大を経て2023年に育成ドラフト3位で入団。空振りを奪える回転数の多い直球を武器に支配下登録選手を目指したが、3年目の昨季もかなわなかった。新たに育成選手として再契約を球団から打診されるも、簡単に決断はできなかった。それでも「俺は、ま