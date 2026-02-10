去年12月、茨城県水戸市でネイリストの31歳の女性が殺害された事件で、水戸地検はきょう、逮捕されていた28歳の男を殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは、茨城県城里町の会社員・大内拓実被告（28）です。水戸地検によりますと、大内被告は去年12月31日、水戸市のアパートで元交際相手の小松本遥さん（31）の首を刃物で刺すなどして殺害した罪に問われています。大内被告は逮捕後の警察の取り調べに「事実無根で何も