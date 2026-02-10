去年、茨城県筑西市の住宅で住人の男性がハンマーで殴られるなどして男3人が逮捕された強盗傷害事件で、警察は新たに指示役とみられる19歳の男を逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、茨城県阿見町に住む無職の男（19）で、去年11月、金品を奪う目的で茨城県筑西市の住宅に押し入り、住人の男性（49）をハンマーで殴るなどしてけがをさせた疑いがもたれています。この事件をめぐっては、既に実行役の会社員の葛西月