日経平均株価は一時1500円以上上昇し、2日連続で最高値を更新し、取引を終えています。【映像】終値が2日連続で最高値を更新日経平均株価の終値は、きのうに比べ1286円高い、5万7650円でした。終値として2日連続の最高値更新です。取引開始直後から大きく値を上げたあと、上げ幅は一時、1500円を超え、5万8000円に迫る場面もありました。市場関係者によりますと、衆議院選挙で圧勝した自民党の高市総理が成長投資などの経済