◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)巨人・中山礼都選手が、この日から臨時コーチとして参加している松井秀喜さんとのやりとりについて語りました。中山選手は5年目の昨季、初の100試合出場を達成し、プロ初含む7本塁打を放つなど飛躍のシーズンを過ごしました。今季はさらなる躍進に、ファンからも期待の声があがっています。第3クールに突入した春季キャンプについては「体も徐々に動いてきていますし