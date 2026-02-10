◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ清水−京都（１４日・アイスタ）Ｊ１清水は１０日、京都とのホーム開幕戦（１４日）の告知活動を静岡市内の街頭で実施した。午前７時半から約１時間にわたり、ＪＲ静岡駅の２か所、静岡鉄道新静岡駅、ＪＲ清水駅の計４か所で、今季の試合日程や選手一覧を掲載したチラシを配布した。キャンペーンには、エスパルスの山室晋也社長やクラブスタッフ３０人に加え、静岡市の難波喬司市長、静岡市議会