俳優の林裕太が１０日、東京・めぐろパーシモンホールで行われた「第８０回毎日映画コンクール贈呈式」に出席した。１９４６年に日本の映画産業の発展に寄与し、映画の楽しさを伝えることを目的に創設された同映画賞。林は「愚か者の身分」（永田琴監督）での演技が評価され、スポニチグランプリ新人賞を受賞。紅に輝くトロフィーを手にすると、「かっこいいトロフィー…。今日は抱きしめて寝たいと思います」と笑みを浮かべ