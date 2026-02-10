日本女子スノーボード界初の金メダルに輝いた村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝。大けがに苦しめられた時期があったが、窮地を救ったのがスポーツトレーナーの佐藤義人氏（４８）だった。佐藤氏がスポーツ報知の取材に応じ、けがや体づくりに向き合った４年間を語った。佐藤氏が治療の施術をしたラグビー元日本代表の堀江翔太氏（４０）から、村瀬の元に届いた１通のメッセージが、夢へと導いた。×××