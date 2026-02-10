昨夏の甲子園の開会式で選手宣誓を務め、今春、東都大学リーグ２部の専大に入学する智弁和歌山・山田希翔（まれと）内野手が１０日、神奈川・伊勢原市の同校グラウンドで取材に応じた。山田は１８３センチの長身で将来性豊かな遊撃手。７日に入寮し、８日から練習に合流している。「大学生とは体に差があるので、今のうちに埋めていきたい。まずリーグ戦に出場して、チームに必要とされる選手になりたい」と当面の目標を口にし