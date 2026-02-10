【女子旅プレス＝2026/02/10】京都・醍醐寺を舞台としたイベント「そうだ 京都、行こう。Presents NAKED meets 世界遺産 醍醐寺 -醍醐花見―」が、2026年3月27日から4月12日まで開催。JR東海「そうだ 京都、行こう。」とネイキッドとの初コラボにより、国宝の五重塔や金堂が光と音に包まれ、最新のアートテクノロジーを用いた幻想的な夜桜体験を創出する。【写真】「ブルーボトルコーヒー 京都木屋町カフェ」京漬物サンドイッチや