ミラノ・コルティナ五輪で2026年2月9日に行われた、スピードスケート女子1000メートル決勝で、オランダ代表のユタ・レールダム選手が金メダルを獲得。喜びの涙が、アイメイクが落ちて黒くなったことが注目を集めている。プライベートジェット移動でお騒がせもレールダム選手は試合後、インスタグラムを更新し、「1000メートルでオリンピックチャンピオンになった！信じられない！」と投稿。試合中や表彰台での写真、動画を公開した