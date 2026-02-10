鹿児島県内の港に寄港するクルーズ船の観光客を呼び込もうと、商談会が開かれました。 （商談会の様子） 「平日であれば間違いなく大型バスは入れますし、ゆっくり楽しめる所でもあります」 商談会は、新たなツアーや県産品の販路を拡大しようと県が開きました。 10日は、クルーズ船やツアーを企画する旅行会社と県内の観光業者、それに自治体関係者らが参加しました。 クルーズ船の寄港回数