【デッドボールを当てた時】デッドボールでは帽子を取ろう 【どうして？】→ 素直に謝り、気持ちを入れ替えよう ピッチャーをしていれば、避けて通れないのがデッドボールだ。普段から荒れ球のピッチャーもそうだが、コントロールがいいピッチャーであっても、コーナーを攻めるために、バッターにぶつけてしまうことはあるものだ。