ドル円１５５．４０近辺、ユーロドル１．１９０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.40近辺、ユーロドルは1.1905近辺で推移している。いずれも前日NY終値よりもドル安の水準となっている。本日これまでのレンジは、ドル円が155.09から156.29、ユーロドルは1.1897から1.1917となっている。 USD/JPY155.38EUR/USD1.1905