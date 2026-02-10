１０日の東京株式市場は前日に続きリスク選好ムードが強まるなか、日経平均株価は上値指向を強めた。後場は伸び悩んだとはいえ、高値圏で売り物をこなし、５万７０００円台後半で取引を終えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２８６円６０銭高の５万７６５０円５４銭と大幅高で３日続伸。プライム市場の売買高概算は２９億９１２万株、売買代金概算は９兆６７３８億円。値上がり銘柄数は１３１３、対して値下が