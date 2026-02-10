メインシナリオ…ボリンジャーバンド＋１σと＋２σに沿って、上値を追う展開が続いている。バンドウォークを続けて、もみ合いながら上昇基調で推移するとみられる。その場合、2月9日の高値110.79が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、111円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの112.20、113円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の108.66、2月6日の安値108.05、基