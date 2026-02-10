果汁たっぶりで甘くて香り高い柑橘、「せとか」の出荷が高知県香南市で始まっています。鮮やかに色づいた濃厚な甘みと、豊かな果汁が人気の「せとか」。香南市山北地区の生産者・野村圭司さんのハウスでは2月3日から収穫が始まり、たわわに実った「せとか」を丁寧に摘み取っていました。山北地区では約20年前から「せとか」を作りはじめ、現在は12軒の生産者が約1.71ヘクタールのハウスで栽培しています。せとかは、2001年に