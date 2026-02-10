国際ジャーナリストの落合信彦氏が2月1日に亡くなった。84歳だった。同氏を振り返る記事のほぼ全てに「アサヒスーパードライの初代CMキャラを務めた」という記述が登場する。本稿では、このCMがいかに広告業界では画期的だったか、そしてCM表現を考えるにあたって一つのメルクマールとなったかを振り返る。【取材・文＝中川淳一郎】【面影を偲ぶ】ネバタ州立大学日本校入学式で新入生に檄を飛ばす落合信彦氏の姿語り草となった落