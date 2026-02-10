山形市内の禁止地域で性風俗関連営業を行った疑いで、警察はタイ国籍の女を風営法違反容疑で逮捕したと9日、発表しました。風営法違反の疑いで逮捕されたのはタイ国籍で山形市六日町の接客業従業員、スパポーン・ジャンヌアル容疑者（46）です。警察の調べによりますと、スパポーン容疑者はことし1月29日、山形市六日町のメンズエステ店で男性客に性的サービスを提供し、営業が禁止されている地域で店舗型風俗特