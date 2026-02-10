大分県警察本部 2月2日、県内に住む19歳の女性を車に監禁した上、みだらな行為をしてけがをさせた疑いで9日、39歳の男が逮捕されました。 わいせつ略取などの疑いで逮捕されたのは、福岡県に住む会社員田子森雄二容疑者39歳です。 警察によりますと、田子森容疑者は2月2日、大分県内の路上で徒歩で帰宅中だった見ず知らずの19歳の女性を無理やり車に連れ込み、佐賀県にあるホテルでみだらな行為をした疑いが持たれています