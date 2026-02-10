事故現場で手を合わせる遺族 大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故は9日夜、発生から5年を迎え、遺族が現場で改めて心境を語りました。 事故現場 ◆亡くなった小柳憲さんの姉・長文恵さん「命は決して帰ってこない。だけど、姉としてやってあげられるすべてのことはやってあげたい」 2021年2月9日、大分市大在の県道交差点で小柳憲さんが車で右折しようとしたところ、時速194キロで直進してきた車