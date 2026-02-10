高知県庁高知県は10日、知事ら特別職の給与引き上げを県特別職報酬等審議会が答申したと発表した。月額は知事が9万円増の131万円、副知事が7万円増の101万円。24日開会の県議会に関連条例案を提出し、成立すれば4月から適用される。県特別職の給与引き上げは28年ぶり。県によると、答申通り引き上げた場合、知事の給与月額は47都道府県のうち、現在の上位45番目から21番目前後になる見通しだという。答申は9日付。民間の賃上