マツダが10日発表した2025年4〜12月期連結決算は、純損益が147億円の赤字（前年同期は905億円の黒字）だった。この期間の赤字は5年ぶり。米国で販売している車の大半を日本とメキシコから輸入しており、米トランプ政権の高関税政策が響いた。本業のもうけを示す営業損益は231億円の赤字（前年同期は1482億円の黒字）だった。米関税が利益を1192億円押し下げた。売上高は前年同期比5.1％減の3兆5014億円。ただ直近の10〜12月