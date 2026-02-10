モデルで女優の朝比奈彩（32）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。親交のあるテレビ朝日・桝田沙也香アナウンサー（32）とのプライベートショットを披露した。朝比奈は「毎年恒例のお味噌作りに、さやかちゃんと行ってきました」と書き出し、「このお味噌に出会ってから毎日お味噌汁を飲む事が、楽しみになりました」と告白。「今年はどんなお味噌ができるのかな。と、数日前からワクワク」と伝えた。続けて「仕上が