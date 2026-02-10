日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」が９日に放送された。この日、進行されたテーマ「あの時間を返してＳＰ」にちなんで、ゲストたちの初々しい秘蔵映像も公開された。女優・奈緒は１９歳の頃の下積み時代の姿が流れると、顔を覆って照れまくった。秘蔵映像では「１８歳から地元・福岡のローカルタレントだった奈緒さん」と紹介され「リポートの棒読みがヒドい…」などと容赦なく突っ込まれた。若かりし日の奈緒は