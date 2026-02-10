新潟市で50年以上続くタクシー会社が事業停止、自己破産申請することが分かりました。民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、「さくら交通」（新潟市東区）は2月9日付けで事業停止し、今後、3月末から4月をめどに新潟地方裁判所へ自己破産申請を行う予定だということです。さくら交通は1972年8月に設立されたタクシー会社で新潟市中央区や東区、北区、江南区を主に営業エリアとして乗用車