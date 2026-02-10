資生堂は１０日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は９９００億円（前期比２．１％増）、最終損益は４２０億円の黒字（前期は４０６億８０００万円の赤字）を見込む。年間配当予想は６０円（同２０円増配）とした。構造改革の効果により利益体質が改善する。日本やアジアパシフィック、米州、欧州の各事業で売上高は１ケタ台の増加を計画。中国・トラベルリ