ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、資生堂が上昇している。１０日の東証終値と比べて上昇率は一時９％を超えた。同社は１０日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は９９００億円（前期比２．１％増）、最終損益は４２０億円の黒字（前期は４０６億８０００万円の赤字）を見込む。最終損益は３期ぶりに黒字転換する見通し。年間