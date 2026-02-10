Jリーグは10日、3月22日に行われるJ2・J3百年構想リーグEAST-A第7節の栃木SC対栃木シティ戦をとちぎテレビが放送することが決まったと発表した。栃木シティが昨季からJ3リーグに昇格したことで実現した“栃木ダービー”。昨季の対戦成績は栃木SCが1勝1分で勝ち越していた。一方、昨季のリーグ戦成績では栃木Cが優勝、栃木SCが7位と大きく差が開く形に。2026-27シーズンからは栃木CがJ2リーグに参戦するため、リーグ戦での対