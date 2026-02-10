Jリーグは10日、未定となっていた明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Bグループ第7節・レイラック滋賀FCvs.サガン鳥栖の試合日程が決定したと発表した。同試合は3月22日の15時から平和堂HATOスタジアムで開催。放送・配信は『DAZN』となる。第7節3月22日(日)滋賀 15:00 鳥栖 [ハトスタ]