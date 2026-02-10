東京ボード工業 [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は3億9200万円の赤字(前年同期は3億1100万円の黒字)に転落した。 併せて、決算期変更する非開示だった通期の業績予想は連結最終損益が6億8700万円の赤字となる見通しを示した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は3億1800万円の赤字(前年同期は1900万円の赤字)に赤字幅が拡大した