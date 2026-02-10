平安レイサービス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の11.7億円となったが、通期計画の20.6億円に対する進捗率は57.1％にとどまり、5年平均の66.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の8.8億円に伸びる計算になる。