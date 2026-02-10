☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【2月】 10日(火) 135.39／1286円高・5万7500円台突破 ９日(月) 130.93／2110円高・5万6000円台突破 ６日(金) 119.21／435円高・5万4000円台回復 ５日(木) 120.55／475円安・5万4000円割れ ４日(水) 117.09／427円安・5万4500円割れ ３日(火) 118.29／2065円高・5万4500円台突破 ２日(月) 108.65／667円安・5万3000円割れ